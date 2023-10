Gwyneth Paltrow, “ex” de Chris Martin, fala sobre Dakota Johnson: “Gosto muito dela”

Foi através das redes sociais que Gwyneth Paltrow surpreendeu os seguidores ao falar sobre Dakota Johnson, atual namorada de Chris Martin.

Chris Martin é um verdadeiro galã, que já namorou com algumas das mulheres mais cobiçadas do mundo. Em 2003 juntou-se com Gwyneth Paltrow, com quem esteve até 2016, altura em que oficializaram o divórcio.

Desde 2017, o britânico namora com Dakota Johnson, protagonista da trilogia “50 Sombras de Grey”. Embora sejam discretos, o cantor, de 46 anos, e a atriz, de 34, são, muitas vezes, capturados pelos “paparazzi”.

Gwyneth Paltrow abriu uma caixa de perguntas no Instagram, onde respondeu às questões dos seguidores. “Como é o teu relacionamento com a Dakota Johnson?”, perguntaram.

A atriz, de 51 anos, não poupou nos elogios e respondeu: “Na verdade, somos boas amigas. Gosto muito dela. Ela é uma pessoa adorável e maravilhosa”, referiu.

Gwyneth Paltrow e Chris Martin têm dois filhos em comum: Apple, de 19 anos, e Moses, de 17. Após o divórcio, Paltrow voltou a tentar a sorte no amor ao lado de Brad Falchuk.