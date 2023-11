Gwyneth Paltrow mostra-se de mãos dadas com namorada do “ex” Chris Martin

A ex-mulher de Chris Martin, Gwyneth Paltrow, nunca escondeu que mantém uma boa relação com Dakota Johnson, atual namorada do músico.

Dakota Johnson namora com um dos homens mais cobiçados do mundo da música, Chris Martin, vocalista da banda britânica “Coldplay”, desde 2017. Antes de estar com Dakota, Chris teve um longo relacionamento com Gwyneth Paltrow, do qual nasceram dois filhos: Apple, de 19 anos, e Moses, de 17.

Gwyneth, de 51 anos, costuma abrir caixas de perguntas no Instagram para interagir com os fãs. Esta quarta-feira, 29 de novembro, pediram à atriz para partilhar uma fotografia com Dakota. Na imagem, as duas surgem sorridentes e de mãos dadas.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Gwyneth Paltrow enfatiza o facto de ter uma boa relação com a atriz de “50 Sombras de Grey”. Numa outra interação nas redes sociais, a artista falou sobre o relacionamento com Dakota: “Na verdade, somos boas amigas. Gosto muito dela. Ela é uma pessoa adorável e maravilhosa”.