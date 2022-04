Helena Costa oferece roupas e brinquedos das filhas a famílias carenciadas: “Gostava de ajudar toda a gente”

Helena Costa prepara-se para oferecer brinquedos e roupas das filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, de dois anos. “Gostava de ajudar toda a gente”, afirmou.

A influenciadora digital está a mudar-se para uma nova casa depois de ter anunciado o divórcio. Por isso, a também atriz vai oferecer várias peças de roupa e brinquedos das filhas a famílias carenciadas.

“Tenho muitas roupinhas de bebé, brinquedos e algumas coisas que posso dar. Tenho muita gente a pedir mas gostava de dar a uma, duas ou três famílias mais carenciadas”, admitiu, numa primeira instância nas redes sociais.

Após ter encontrado as famílias que vai ajudar, Helena Costa pediu aos admiradores para que não enviassem mais mensagens, assumindo que gostava de conseguir ajudar mais gente.

“Já encontrei as pessoas a quem dar as coisas. Gostava de ajudar toda a gente mas infelizmente não consigo chegar a todos”, partilhou. “Por favor, não enviem mais mensagens, no futuro vou ajudar mais vezes”, rematou.

A artista anunciou a separação nas redes sociais a 23 de dezembro. “O vosso carinho e apoio que me transmitem fazem-me sentir segura para partilhar convosco que o meu casamento chegou ao fim”, contou, na altura.