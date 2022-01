Herman José depara-se com Lourenço Ortigão e Kelly Bailey na praia

Herman José deparou-se, esta terça-feira, com os atores Lourenço Ortigão e Kelly Bailey na praia. O humorista aproveitou o momento para colocar a conversa em dia.

O comediante aproveitou as altas temperaturas que se fizeram sentir em Portugal para ir até à praia apanhar banhos de sol. Enquanto estava no areal, o artista encontrou o mediático casal.

“Desconfinando na praia com o Lourenço Ortigão e a Kelly Bailey com a esperança de que me infetem com a sua juventude, alegria e imensa simpatia!” escreveu Herman José, em jeito de brincadeira, no Instagram.

Na secção de comentários, rapidamente, as três caras conhecidas receberam diversos elogios. “Que trio extraordinário!” comentou uma seguidora. “Que três”, atirou outra admiradora.

Atualmente, o público pode acompanhar o trabalho de Herman José no programa “Cá Por Casa”, da RTP1. Neste formato, o humorista receba convidados e protagoniza vários sketches.

LEIA TAMBÉM: