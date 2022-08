Herman José: “Mário Ferreira não foi o primeiro astronauta português”

Herman José brincou com a ida do empresário Mário Ferreira ao espaço e recordou uma das suas personagens dos anos 90.

O comediante lembrou a personagem “Amílcar Mendes”, a que deu vida e retratava o primeiro astronauta português que já está na lua desde os anos 90.

“Lamentamos informar, mas o Mário Ferreira não foi o primeiro astronauta português. O primeiro chama-se ‘Amílcar Mendes’ e está na lua desde 1990”, escreveu, partilhando imagens da cena.

O comediante brincou com o CEO da Media Capital, que é dona da TVI, que se tornou no primeiro português a ir ao espaço. Mário Ferreira fez a viagem com a ajuda da empresa Blue Origin.

Além do empresário, no vaivém foram mais cinco elementos Vanessa O’Brian, Coby Cotton, Clint Kelly III, Steve Young e Sara Sabry.

Através do site da Blue Origin e da CNN Portugal – que enviou a repórter Diana Bouça-Nova aos Estados Unidos -, foi possível ver-se a viagem que durou cerca de 10 minutos e começou as nove horas da manhã no Texas, nos Estados Unidos.