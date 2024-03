Hospital obrigado a indemnizar Klara Castanho após divulgar informações sobre a gravidez

Em 2022, Klara Castanho viu-se obrigada a expor um episódio que sofreu de violação, após o hospital ter divulgado informações pessoais sem consentimento. O hospital foi condenado ao pagamento de uma indemnização.

Klara Castanho, de 23 anos, viu-se obrigada, há dois anos, a expor um episódio traumático nas redes sociais. A atriz, que integra o elenco da série da Netflix “Bom Dia, Verónica”, engravidou de uma violação e acabou por entregar a criança para adoção.

O tema tornou-se público em junho de 2022, depois da apresentadora Antonia Fontenelle ter contado, sem divulgar o nome de Klara, a história.

O Hospital e Maternidade Brasil, da Rede D’Or São Luiz, foi agora condenado a pagar uma indemnização a atriz por danos morais, avança a página G1 da Globo.

“Foram gravíssimas as consequências psíquicas suportadas pela autora. O hospital foi o grande potencializador do ocorrido ao não contratar profissionais comprometidos com seus deveres éticos, ao não impedir o vazamento dos dados sensíveis, ao não tratar os dados adequadamente e muito menos por solucionar rapidamente o dano causado por desídia e despreparo”, referiu o magistrado do processo.

Depois do relato de Antonia Fontenelle, a jovem começou a receber comentários de ódio e acabou por partilhar uma carta aberta: “Este é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo”.

“Fui violada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. (…) Fui informada que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no término da gestação quando eu soube”, contou, na altura.