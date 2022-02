Iker Casillas recupera após novo susto de saúde com dor no peito

Iker Casillas apanhou um novo susto de saúde com uma dor no peito que sentiu enquanto jogava padel com os amigos.

Depois de ter sofrido um enfarte de miocárdio em 2019, o ex-guarda-redes de futebol, que passou pelo Real Madrid e FC Porto, sentiu uma dor no peito que o levou até ao hospital, segundo a revista espanhola “Hola”.

De acordo com a publicação, a 28 de abril, o ex-atleta fez alguns exames e deixou, de seguida, a unidade de saúde. Entretanto, Iker Casillas foi visto em boa forma pela Imprensa a deixar os filhos, Lucas e Martín, na escola.

Lembre-se que o ex-casal anunciou a separação nas redes sociais. “O nosso amor de casal toma caminhos distintos, mas continuaremos juntos nesta maravilhosa tarefa de pais dedicados. É uma decisão meditada e tomada de mútuo acordo”, escreveu Sara Carbonero.