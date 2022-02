Inês Aires Pereira mostra “barriguinha” de grávida e famosos ficam rendidos

Inês Aires Pereira mostrou, esta terça-feira, 2 de novembro, a barriguinha de grávida nas redes sociais e os famosos não resistiram elogiando a atriz.

Desde que anunciou a segunda gravidez, a intérprete, de 32 anos, tem partilhado vários momentos no perfil de Instagram. Para assinalar os cinco meses, a artista publicou uma fotografia da barriga.

“Esta foto foi para a aplicação da gravidez! Para assinalar os cinco meses!” pode ler-se na legenda de uma imagem em que Inês Aires Pereira surge de lado com roupa interior preta e “barriguinha” saliente.

“Ai, como eu adoro! Estás tão bonita”, comentou a atriz e apresentadora Débora Monteiro. “Opah que linda”, escreveu a atriz Sara Prata. “Que bonita”, elogiou ainda a atriz Júlia Palha.

A atriz já sabe o sexo do bebé, no entanto, optou por não revelar porque ficou com medo depois de ter sofrido um deslocamento da placenta e uma hemorragia.

“Com esta coisa do descolamento, deu-me medo. Não queria saber enquanto não tivesse a certeza. Aquela sensação de não querer já dar um nome e um sexo até ter a certeza que o bebé estava mesmo bem”, explicou.

Além deste bebé que está por nascer, Inês Aires Pereira e David Ferreira da Silva são pais de Alice, de dois anos.