Inês Folque revela mudança que a deixou “a morrer de saudades” do filho

A atriz revelou que o filho, Tomás, já dorme sozinho no próprio quarto e que acorda “todos os dias a morrer de saudades”.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, Inês Folque tem abordado alguns detalhes desta fase nas redes sociais. Esta segunda-feira, a profissional da SIC partilhou um desabafo sobre a mais recente mudança do bebé à qual ainda se está a adaptar.

“Acordo todos os dias a morrer de saudades deste little lion [pequeno leão] que já dorme sozinho no quarto dele”, referiu a também influenciadora digital na legenda de uma fotografia publicada no Instagram.

“Depois de o esborrachar com beijinhos a primeira coisa que faço é dar-lhe um biberão com leite. Por isso este momento da manhã é sempre muito especial, muito nosso”, acrescentou.

Tomás nasceu da relação entre Inês Folque e Gonçalo Ribeiro Telles. Recorde-se que o casal trocou alianças a 17 de setembro de 2016, na Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em Samora Correia.