“Influencer” Inês Ribeiro anuncia noivado: “Alguém acordou noiva”

Inês Ribeiro foi pedida em casamento pelo companheiro durante uma “escapadinha” romântica.

O noivado foi anunciado esta segunda-feira através do Instagram da influenciadora digital, de 28 anos, ao partilhar uma sequência de fotografias com o noivo nas quais destaca o anel de noivado.

“Alguém acordou noiva! Parece que o namorado lindo foi promovido a noivo lindo”, pode ler-se na publicação.

Inês Ribeiro assumiu publicamente o relacionamento amoroso com o companheiro no início do ano, durante um vídeo partilhado na própria conta do YouTube.