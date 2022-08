Isabel Figueira deixa-se fotografar nua nas Maldivas: “Ao natural”

Isabel Figueira deixou-se fotografar nua nas Maldivas. A apresentadora mostrou-se, esta terça-feira, 23 de agosto, sem qualquer pudor nas redes sociais.

Durante as férias no destino paradisíaco, a comunicadora despiu-se e posou para a fotografia, partilhando o resultado final no perfil de Instagram.

“Bom dia! Ao natural”, escreveu.

Desde que chegou às Maldivas, Isabel Figueira tem partilhado vários momentos nas redes sociais. Numa das publicações, a apresentadora já se tinha mostrado em topless, dentro de água.

Antes de viajar até aquele local, a comunicadora esteve a passar uns dias no Dubai. “Adeus, adeus, Dubai”, pode ler-se no “post” que fez de despedida da cidade dos Emirados Árabes Unidos.