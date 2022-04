Isabel Figueira sobre o ex-companheiro: “Está num estado emocional que me preocupa”

A apresentadora e atriz da TVI falou sobre o estado emocional do ex-companheiro e admitiu que está preocupada.

Com o ex-companheiro, o empresário João Sotto Mayor, a fazer greve de fome em protesto em frente à Assembleia da República a propósito do “Movimento Sobreviver a Pão e Água”, Isabel Figueira mostrou-se preocupada com o pai do filho mais novo que, segundo ela, já está num estado emocional que a preocupa muito.

“Está a haver um movimento chamado ‘Sobreviver a Pão e Água’, composto por nove soldados fixos. Desses nove soldados que só querem ser ouvidos, repito, só querem ser ouvidos pelo sr. primeiro-ministro ou o sr. ministro da Economia, dois deles são pessoas que me dizem muito. Um é o pai do meu filho mais novo, que se chama João, o outro é um amigo de longa data, Zé Gouveia”, afirmou no Instagram.

“Infelizmente, deixa-me muito triste. O pai do meu filho mais novo já está num estado emocional que me preocupa muito e vejo um amigo a ficar, cada vez mais, debilitado. Conheço os dois muito bem e sei que não vão sair dali até serem ouvidos”, acrescentou.

Recorde-se que este movimento de empresários da restauração e espaços noturnos exige ao Governo a revisão das restrições existentes aos respetivos negócios, causadas pela pandemia da covid-19.