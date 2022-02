Longe do pequeno ecrã, Isabel Silva aventura-se com nova marca

Afastada do pequeno ecrã desde que deixou a TVI, Isabel Silva anunciou, esta terça-feira, 20 de abril, o lançamento de uma nova marca: Voa Water.

A apresentadora, que deixou a estação de Queluz de Baixo há algum tempo, recorreu ao perfil de Instagram para partilhar com os seguidores o lançamento de uma máquina que transforma água da torneira “numa água totalmente pura, alcalina, antioxidante, hidratante e mineralizada”.

“Quando me perguntam aquilo que me move, que me apaixona, sem dúvida que é a comunicação”, explicou, nas redes sociais.

“Mas aquilo que comunico só faz sentido se o conteúdo daquilo que estou a comunicar estiver completamente alinhado aos meus valores e tiver capacidade de criar consciência e transformação naqueles que me escutam. E no que toca aos meus projetos, eles só podem viver se forem o reflexo daquilo que pratico”, prosseguiu.