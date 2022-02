Iva Domingues rendida à criança que salvou a irmã de um cão

Iva Domingues mostrou-se rendida à história de um menino que salvou a irmã de um ataque de um cão, acabando por levar 90 pontos no hospital.

A apresentadora ficou sensibilizada com o ato heroico do rapaz que, mesmo depois de ter sido mordido na cabeça e na cara pelo cão, conseguiu levantar-se e salvar a irmã mais nova.

“Tenho mesmo que partilhar esta história, sobre o amor. Este menino salvou a irmã mais nova, de um ataque feroz de um cão. Depois de ter sido mordido várias vezes na cara e na cabeça, lá conseguiu fugir, com a irmã, e ficar a salvo. No hospital, levou 90 pontos, e disse: ‘Eu pensei, se alguém tem que morrer, então que seja eu!’” explicou a comunicadora no Instagram.

Perante este episódio, a comunicadora conta que o menino foi surpreendido por um dos grandes ídolos: o Capitão América dos “Vingadores”.

“Bridger, o menino, é um grande fã dos ‘Avengers’, e quando o tio postou a história nas redes sociais, o Capitão América, claro está, não falhou! Enviou um vídeo para o Bridger a elogiar a coragem e bravura dignas de um verdadeiro super-herói”, rematou.

