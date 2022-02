Iva Lamarão abre o livro sobre problemas com o corpo. A apresentadora da SIC confessou que ao longo dos anos as pessoas sempre a chamaram de “magra”.

A comunicadora, de 37 anos, fez questão de desabafar, no perfil da rede social Instagram, com os seguidores sobre as questões que sempre existiram em torno do seu corpo.

“Ao longo dos anos sempre ouvi comentários, nem sempre agradáveis, em relação à minha forma física. Era ‘magra’, ‘magra demais’”, partilhou. “Comecei por praticar natação cedo. A minha mãe fazia questão que fosse rotina e ainda bem”, adiantou.

“Mais tarde mudei para o treino de ginásio e senti que ganhei outra estrutura. Tornei-me ‘menos’ magra. Mas nunca quis fugir da minha essência. Treino e cuido de mim mas não vivo escrava do corpo. Nem de uma imagem padrão. Respeitando absolutamente quem o faça”, prosseguiu.

De seguida, Iva Lamarão partilhou o seu ponto de vista sobre o assunto.

“A minha opção sempre foi a de me sentir bem fisicamente e psicologicamente. E ser sempre eu mesma. Acredito que o ‘meio caminho’ para a felicidade e para o equilíbrio que precisamos está em gostarmos de nós como somos e nos aceitarmos como somos. Sem cedermos à pressão da crítica ou do elogio”, rematou.

