Ivo Lucas dedica nova música a Sara Carreira

Ivo Lucas dedicou a sua mais recente música a Sara Carreira, cantora com quem manteve uma relação até ao acidente que vitimou a filha de Tony Carreira.

Chama-se “Outono” e foi lançada no último sábado: a nova música da autoria do cantor e ator Ivo Lucas já está disponível e, nela, o intérprete parece dedicar alguns versos a Sara Carreira, nomeadamente quando se pode ler “ficaste em mim/venceste a eternidade”.

Esta passagem da música pode ser entendida como uma memória dos tempos em que os dois jovens namoraram até ao dia do terrível acidente de viação na A1, na zona de Santarém, que tirou a vida à filha de Tony Carreira a 5 de dezembro de 2020.

No tema lançado por Ivo Lucas no passado sábado pode ainda ouvir-se letras como “falta-me a cama dos teus braços/fiquei com saudade a falar demais”.

Recorde-se que o ator de novelas da SIC namora, atualmente, com a atriz que trabalha para a mesma estação Joana Aguiar.