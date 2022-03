Ivo Lucas está de volta aos concertos a solo depois do acidente a 5 de dezembro de 2020, que vitimou a namorada, Sara Carreira. O cantor já anunciou as datas.

Depois de ter surgido por alguns minutos em cima do palco, durante um concerto da cantora Bárbara Bandeira, em novembro do ano passado, o artista vai mesmo voltar aos espetáculos a solo a partir de 2 de abril.

O intérprete vai estar no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 2 de abril, no Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal, no Seixal, a 22 de abril, e no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, a 29 de abril.

Este regresso foi anunciado depois de Ivo Lucas ter falado sobre o luto depois da morte de Sara Carreira, em entrevista ao programa “Alta Definição” (SIC), com o apresentador Daniel Oliveira.

“Há alturas, se calhar, em que a solução mais fácil era desistir mas não vai acontecer, não vai acontecer nunca”, admitiu, em conversa com o diretor de Programas da estação de Paço de Arcos.