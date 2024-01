Já nasceu. Michael Phelps já foi pai pela quarta vez

Através das redes sociais, Michael Phelps e a mulher já receberam nos braços o quarto filho do casal, Nico.

Foi no passado mês de outubro que a mulher de Michael Phelps anunciou que a família ia crescer através de uma publicação nas redes sociais. O nadador, que já é pai de três meninos, estava à espera do seu quarto filho, com a mulher Nicole Johnson.

E agora a família já aumentou de facto. O casal anunciou no Instagram que já recebeu nos braços o seu filho, com uma fotografia na qual ambos seguram e abraçam o bebé.

“Nicole e eu queremos dar as boas-vindas a Nico Michael Phelps ao mundo. Nascido a 16 de janeiro. Somos abençoados de ter um quarto filho. Somos agora uma família de seis”, escreveu o nadador na publicação.

Desta forma, o bebé Nico Michael vem juntar-se a Maverick Nicolas, Beckett e Boomer.