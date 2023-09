Jéssica Antunes: “Estamos em contagem decrescente para o chá revelação”

Grávida do segundo filho e a poucos dias de saber qual o sexo do bebé, Jéssica Antunes respondeu às perguntas dos seguidores.

Jéssica Antunes está grávida do segundo filho, fruto da relação que mantém com Rui Figueiredo. Através das redes sociais, a ex-participante do “Big Brother” abriu uma caixa de perguntas e respondeu às curiosidades dos seguidores.

“Já estamos em contagem decrescente para o chá revelação. Vai ser dia 1 de outubro e estamos muito ansiosos! Dia 21 vou fazer uma ecografia para me escreverem o que é dentro de um envelope fechado”, começou por revelar.

Mais à frente, questionaram: “O teu feeling está a mudar ou estás convicta que é um menino?”. “Sinceramente não sei se é um feeling ou se é só uma maneira de me auto convencer de que é um menino… não posso dizer que não amava ser mãe de menina. Mas o que vier, que venha com saúde”, respondeu.

Além de contar que o filho Isaac está prestes a entrar para a creche, Jéssica Antunes falou, ainda, sobre o casamento com o companheiro: “Não que não seja importante, mas existem neste momento outras prioridades que se sobrepõem e não temos ainda nada definido. Não começámos sequer a pensar nisso”.