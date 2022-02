Jéssica Athayde desabafa com os fãs após discussão no trânsito

Jéssica Athayde começou o dia a discutir, esta quarta-feira, 23 de fevereiro, e decidiu partilhar com os seus seguidores o que tinha acontecido.

A atriz, de 36 anos, ficou mal-humorada depois de ter uma discussão no trânsito.

“Hoje o meu dia começou mal, logo a discutir com um senhor no trânsito e não sei se é por estar pré-menstrual fiquei com um feitio de cão o resto do dia!”, começou por contar.

“Revirei tanto os olhos que qualquer dia fico com eles colados à nuca. Por isso eu e a dona desta porra toda (que já não vem aqui há muito tempo ) mandamos mil corações a toda a gente que está a ter um dia meio estranho. Como eu! Mais alguém que se passa com malta que anda coladinho ao rabo do nosso carro?”, acrescentou.

Rapidamente vários internautas se identificaram com a atriz e mostraram o seu apoio nos comentários. “Odeio que me façam isso! Toma lá”, “Não és a única….reviro quando a via esta interrompida para o outro e insiste em acelerar para me fazer esperar ….onde tiraram carta?” ou “Eu começo a travar sem razão aparente e eles afastam se a pensar que sou maluca”, são alguns dos comentários deixados pelos fãs da intérprete.