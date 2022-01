Jéssica Athayde diz ter ficado sem voz por causa da covid-19

De volta à rotina normal após ter estado infetada com a covid-19, Jéssica Athayde revelou que a sua voz ficou bastante afetada por causa do vírus.

Depois de ter ido votar neste domingo, 30 de janeiro, nas Eleições Legislativas 2022, a atriz, de 36 anos, confessou, no perfil de Instagram, ter ficado com a sua voz afetada devido ao novo Coronavírus.

“Não tenho voz, foi um dos efeitos com que fiquei da covid-19”, contou num vídeo publicado no InstaStories, em que surge dentro do carro com a voz rouca.

No entanto, a intérprete já começou a fazer tratamentos, uma vez que vai participar em breve numa peça de teatro. “Ando a tratar dela, até porque vou fazer uma peça de teatro e preciso muito dela”, acrescentou.

Lembre-se que, após Jéssica Athayde ter contraído o vírus, também o seu companheiro, o ator Diogo Amaral, e o filho do casal testaram positivo à covid-19. Os dois acabaram por ficar em isolamento.