Jessica Athayde faz desabafo: “Quem me dera poder ajudar e fazer mais”

O conflito armado entre Hamas e Israel tem deixado o mundo em alvoroço. Nas redes sociais, Jessica Athayde fez um desabafo.

Nos últimos dias, o conflito armado entre o grupo palestino Hamas e Israel tem deixado o mundo em alvoroço. Nas redes sociais, várias figuras públicas já se manifestaram sobre a guerra, que vitimou milhares de inocentes, e, agora, foi a vez de Jessica Athayde.

Numa fotografia na qual surge com a mão dada ao filho Oliver, de quatro anos, fruto da relação com Diogo Amaral, a atriz escreveu: “A única certeza que tenho na minha vida neste momento é que tenho muita sorte de poder dormir agarrada em segurança ao meu filho com a minha família segura. Única. É o que mais desejo para toda a gente com um enorme sentimento de impotência. Quem me dera poder ajudar e fazer mais”.

Na caixa de comentários, várias mães identificaram-se com as palavras da artista. “Acho que andamos todos com o coração angustiado”, “Coragem para todos nós que vivemos neste mundo incerto” e “Igual aqui. Muito triste” são alguns dos comentários deixados na publicação.

Recorde-se que, no momento em que o conflito despoletou, Raquel Strada estava em Tel Aviv. A atriz conseguiu abandonar o país do Médio Oriente e já se encontra segura em Portugal.