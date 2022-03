Jessica Athayde revoltada com atendimento em hospital

Jessica Athayde mostrou-se insatisfeita com o atendimento que teve num hospital de Lisboa. A atriz partilhou o episódio com os seguidores.

A ex-companheira de Diogo Amaral foi à unidade hospitalar para ter uma consulta com o otorrinolaringologista. Porém, a intérprete ficou aborrecida por ter esperado mais tempo do que o previsto.

“O Dr. está atrasado, ainda tenho duas pessoas à minha frente”, começou por escrever Jessica Athayde no Instastories, ferramenta do Instagram.

“Em altura de covid-19, não seria melhor o hospital ligar e avisar deste atraso? Tenham vergonha, Hospital Lusíadas. Não fosse o médico bem recomendado, bazava agora. Até pela falta de simpatia da receção”, referiu.

No final da consulta, a atriz ficou contente com as notícias que recebeu: “O Dr. deu-me esperanças e pode ser que volte a ter qualidade de vida e respire melhor. Fui bem tratada e foi muito simpático. Quanto ao resto espero que melhorem!”