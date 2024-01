Jéssica Athayde promete estar “impossível de feitio” até ao final do mês

A atriz Jéssica Athayde fez um desabafo nas redes sociais no qual prometeu que vai estar “impossível de feitio” depois de uma semana difícil.

Jéssica Athayde teve uma semana difícil e, depois de apenas um dia descanso, admite que não vai estar com o melhor dos humores no resto do mês.

“As últimas 24 horas foram para aproveitar aquilo que vai ser impossível nas próximas semanas, depois de uma semana de febres do Oli, preparação para o projeto novo e reta final do espetáculo no Teatro Maria Matos (acaba este mês)”, começou por escrever nas redes sociais.

“Enchi os miúdos de mimos, aproveitei almoço com amigas, tratei de coelhos, fui buscar os cães, respirar um ar gelado do Guincho e ainda fui fazer uma massagem”, acrescentou.

“A partir daqui até ao final do mês estarei impossível de feitio, coitado do Diogo e de quem se cruzar comigo. Não fui feita para dormir pouco mas fui feita para trabalhar muito 🧘🏼‍♂️

Preciso das vossas boas energias”, concluiu Jéssica Athayde.