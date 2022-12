Jessica Athayde reage ao caso de alegados maus-tratos numa creche

Jessica Athayde reagiu ao caso de alegados maus-tratos numa creche na Pontinha, afirmando que se fosse com o seu filho “já estaria presa”.

A atriz, de 36 anos, não ficou indiferente ao caso, em que a diretora e as funcionárias de uma creche foram acusadas, e manifestou o seu desagrado perante o caso das instalações que recebia crianças entre um e cinco anos.

“Confesso que já estaria presa se soubesse que o meu filho era assim tratado na escolinha dele. Não ia conseguir manter a calma”, afirmou, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

Indignada com a situação, a intérprete frisou que espera que seja feita “justiça” rapidamente. “Espero que seja feita justiça o mais rápido possível”, concluiu Jessica Athayde.

A atriz é mãe de Oliver, fruto do namoro que mantém com Diogo Amaral. Por sua vez, o intérprete também é pai de Mateus, que nasceu durante a antiga relação com Vera Kolodzig.

Recentemente, a artista e o filho fizeram as malas e foram até Évora para passar o fim de semana. “Que maravilha, passeios de bicicleta, corridas no campo, dar comida aos animais, passear por Évora e comer lindamente!” contou Vera Kolodzig.