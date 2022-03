Jessica Athayde responde a comentário de João Manzarra

Jessica Athayde respondeu ao comentário, em jeito de brincadeira, do antigo namorado João Manzarra nas redes sociais e deixou os seguidores a rir-se.

A atriz, de 34 anos, é a nova jurada do programa “Dança com as Estrelas”, da TVI. Por isso, fez questão promover a próxima edição do formato televisivo no seu perfil de Instagram.

“Não é preciso saber dançar para sentir a dança, não preciso ter técnica para seres feliz a dançar. Sabem o que conta mesmo? A verdade, a energia e a intensidade da entrega. Estou desejosa que chegue domingo”, escreveu.

Rapidamente, entre os comentários que surgiram na publicação, destaque para as palavras do apresentador João Manzarra. “Estás pouco excitada estás”, atirou o antigo namorado da intérprete.

Jessica Athayde não deixou o comunicador da SIC sem resposta. “Hahahaha estás a ver não estás?” ripostou.

LEIA TAMBÉM: