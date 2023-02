Joana Duarte visita hospital onde vai nascer a filha

Joana Duarte visitou, esta terça-feira, 14 de fevereiro, o hospital onde a filha, Mia, vai nascer. A atriz está a fazer um curso de preparação para o parto.

A intérprete tem estado a viver a primeira experiência na maternidade. No perfil de Instagram, a artista dividiu vários momentos desta aventura com os seguidores e desta vez não foi diferente.

Joana Duarte mostrou-se no hospital onde a filha vai nascer. “Fui visitar a maternidade onde a Mia vai nascer”, começou por contar.

“Esta visita está incluída no Curso de Preparação para o Nascimento e aqui também se pode fazer o Curso Recuperação Pós-Parto. As enfermeiras tiram-nos todas as dúvidas e estão sempre ao dispor”, acrescentou.

A atriz já tinha confessado que a gravidez não foi planeada. Durante o programa “Júlia”, da SIC, a artista abriu o livro sobre a gestação e sobre se tinha, ou não, pensado em ser mãe.

Até ao momento, a intérprete ainda não revelou a identidade do pai da criança. “O pai é uma pessoa que tem a vida dele. Nunca foi uma pessoa com visibilidade a este nível e que assim quer continuar”.