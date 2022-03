A viver a segunda gravidez, Joana Machado Madeira revela estar “bem”

Joana Machado Madeira revelou, esta terça-feira, que está tudo a correr bem e que, por agora, se sente igual, sem “grandes sintomas”.

A comediante apareceu de surpresa no programa “Casa Feliz”, da SIC, enquanto o seu companheiro cozinha uma receita de bacalhau. Questionada por Diana Chaves sobre a gravidez, a humorista disse estar “bem”.

“Estou a viver bem. Na verdade, sei que estou grávida, mas não tenho tido grandes sintomas. Estou bem, estou igual”, adiantou Joana Machado Madeira, através de videochamada.

De seguida, a companheira de Eduardo Madeira adiantou que a filha do casal, Leonor, de sete anos, está radiante com a chegada do bebé. “Só quer que seja uma menina para a maquilhar e pentear”, contou.

Recorde-se que este é o segundo fruto da relação amorosa entre Joana e Eduardo Madeira.