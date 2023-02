Joana Madeira conta que pedia comida e roubava às colegas quando chegou a Lisboa

Joana Madeira contou que, quando chegou a Lisboa, proveniente de Elvas, no Alentejo, tinha 20 euros no bolso. A atriz pedia comida e roubava do armário das colegas de casa.

A companheira de Eduardo Madeira revelou, no programa “Júlia”, da SIC, que se mudou para um quarto que já estava pago numa casa com uma amiga. Durante esta fase, a intérprete pedia comida para fazer a sopa.

“Dê-me uma cenoura, e davam-me. Depois, ia a uma rua mais abaixo e pedia uma batata, depois pedia outra batata, e fazia uma sopa”, relatou Joana Madeira a apresentadora Júlia Pinheiro.

“Às raparigas que dividiam casa comigo, roubava um bocadinho de azeite. Ia aos armários delas, não devia. Tirava um bocadinho de azeite de uma, um bocadinho de sal da outra”, prosseguiu.

Durante esta altura, a atriz inscreveu-se nas agências de comunicação e chegou a ser contratada para bater palmas até que Fernando Ávila lhe deu uma oportunidade. “O Fernando descobriu-me e colocou também o Eduardo no meu caminho”, disse.