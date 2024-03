João Baptista assinala o Dia Mundial do Teatro: “Saudades de fazer o que gosto”

Celebrou-se esta quarta-feira, 27 de março, o Dia Mundial do Teatro. Nas redes sociais, o ator João Baptista assinalou a data com uma reflexão.

No Dia Mundial do Teatro, João Baptista mostrou-se “nostálgico”. “As saudades de fazer o que gosto, e tão bem sei fazer – a magia de dar vida a um texto transcrito num papel e fazer-vos acreditar que aquela personagem pode existir e com o qual podem até identificar-se -, tem sido na verdade condicionado por injustiças desta vida”, escreveu.

“No entanto, acredito piamente que Deus não dorme e em que em breve vos darei muitas alegrias. Um beijinho nos vossos corações. Sejam felizes. Ajudem o próximo. E um grande até já. Vão ao teatro!!”, rematou.

Acusado de violência doméstica, João Baptista foi, em junho de 2023, condenado a 20 meses de prisão, com pena suspensa, e ao pagamento de dois mil euros de indemnização à ex-namorada Dina Kelly.