João de Carvalho assume namorada e recebe vários elogios dos fãs

João de Carvalho assumiu, esta segunda-feira, 30 de janeiro, o novo relacionamento amoroso nas redes sociais. O ator recebeu vários elogios dos seguidores.

Aos 67 anos, o intérprete revelou estar numa relação amorosa no perfil da rede social Instagram. O artista publicou uma fotografia em que aparece a dar um beijo à nova namorada.

“Felicidades”, “Nunca é tarde para encontrar o amor”, “Que giros”, “Que lindos e “Grande Fotografia” foram alguns dos elogios dos fãs que surgiram, rapidamente, na secção de comentários da publicação.

Em dezembro do ano passado, o ator esteve oito dias internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a um esgotamento nervoso.

“Isto começou há alguns meses com falhas de memória, com trocas de coisas em casa, a trocar os sapatos com que saía de casa, às vezes um comportamento um pouco incoerente, uma conversa às vezes desfasada da ocasião”, relatou, no programa “Casa Feliz” (SIC).