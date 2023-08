João Manzarra aventura-se pela Argentina: “Que maravilha”

João Manzarra tem-se aventurado pela América do Sul e está na Argentina. O apresentador visitou às Salinas Grandes.

Aventureiro. É um apelido que encaixa no nome de João Manzarra. O apresentador da SIC tem andado a aventurar-se pela América do Sul e mostrado nas redes sociais detalhes das suas peripécias.

As Salinas Grandes são um deserto de sal na Argentina, considerado o segundo maior do mundo. E é o local que Manzarra foi visitar.

“Um cartaz no local indica as Salinas Grandes como uma das sete maravilhas do Mundo. Mas aquilo está mal, as salinas são uma das sete maravilhas, mas da Argentina. Calma Machu Picchu, está tudo bem. São quilómetros de sal a elevada altitude sem fim à vista onde podemos passear vestidos e provar o solo as vezes que quisermos. Isto tudo e um fotógrafo local excitado pela frente. Que maravilha”, lê-se na legenda.

O apresentador tem estado por Jujuy, uma província argentina, e tem mostrado detalhes do local. A figura pública mostrou-se fascinada com os catos.

“Este é pelo tamanho de quatro vezes e meia um João, terá certamente mais de 100 anos. Os duros de Jujuy fazem dos espinhos do cato palitos para os dentes. Apanhei um senhor de chapéus de vaqueiro a usar um entre molares e achei brutalíssimo”, escreveu.