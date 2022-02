João Montez lança marca de roupa de loungewear

João Montez anunciou nas redes sociais o lançamento de uma marca de roupa portuguesa de loungewear, intitulada “Literall”.

O apresentador tem um novo projeto. João Montez criou, em conjunto com um amigo, uma marca portuguesa com “um conceito prático, útil, livre género e que alia um estilo único à sensação de comodidade e conforto, em qualquer ocasião”, como o próprio revelou numa publicação no Instagram.

“Chegou finalmente o dia. O dia pelo qual tenho esperado, ansiosamente, nos últimos meses. Conheçam a ‘Literall’, a minha nova aventura. Uma marca 100% portuguesa pensada e criada com o meu amigo de sempre. Pelo caminho, há novas amizades, novos desafios, novas oportunidades. Um conceito prático, útil, livre género e que alia um estilo único à sensação de comodidade e conforto, em qualquer ocasião. Estas são as palavra-chave. ‘O que é Nacional, é bom’”, pode ler-se na partilha, esta sexta-feira.

O profissional televisivo ainda apresentou a coleção no “Dois às 10”, da TVI, apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.