João Montez refresca-se em duche ao ar livre

Com as temperaturas quentes que se fazem sentir em todo o país, o repórter da TVI tomou um duche ao ar livre para se refrescar.

João Montez partilhou com os seguidores uma das rotinas do “verão à séria”, um banho ao ar livre. O também ator publicou uma fotografia no Instagram na qual surge a tomar o banho num jardim em tronco nu.

“O livro da Selva capítulo I: o banho. P.S.: hoje já tomei, nem venham. E no verão, à séria, é cá fora”, escreveu João Montez na legenda da publicação.

Posteriormente, os seguidores reuniram-se na secção dos comentários da fotografia para elogiar o repórter.