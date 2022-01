João Paulo Sousa sobre Covid-19: “O pânico é inimigo da inteligência”

View this post on Instagram

O pânico é inimigo da inteligência! Lava as Mãos. Evita espaços públicos. Liga a quem não podes visitar. Se fores ao supermercado ou à farmácia lembra-te: HÁ MAIS PESSOAS NO MUNDO e elas também precisam. Isto não vai durar para sempre e por isso repito: O pânico é inimigo da inteligência! Há sempre a desculpa de que “OS OUTROS” fazem e dizem coisas. Ninguém pode controlar “os outros”. FAZ A TUA PARTE. Segue as indicações das organizações especialistas e tudo se vai resolver! Nada dura para sempre e esta é mais uma fase que não vai durar para sempre! Quanto mais cumprimos as regras e estivermos informados mais rápido tudo isto acaba!