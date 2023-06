João Paulo Sousa recorda susto no parto do filho: “A pior noite da minha vida”

O apresentador João Paulo Sousa marcou presença no programa “Júlia” e recordou o nascimento do primeiro filho e os sustos dessa noite.



Na passada quinta-feira, 1 de junho, João Paulo Sousa conversou com Júlia Pinheiro, no programa da SIC, e recordou a paternidade e o nascimento do primeiro filho. No passado mês de fevereiro, o apresentador e a mulher, Adriana Gomes, foram pais pela primeira vez e deram as boas-vindas a Leonardo.

Contudo, nem tudo foi um “mar de rosas” e a noite não correu como esperado. Adriana deu entrada no hospital a 25 de fevereiro e no dia do parto sofreu de pré-eclâmpsia, uma complicação na gravidez, que “é perigosíssima e tem risco de vida”, contou o apresentador.

Após o parto, os sustos não pararam. Adriana Gomes teve outra complicação, Síndrome de Helpp, “que é uma falência dos rins, e ela sai dali e vai direto para os cuidados intensivos, onde teve quatro dias”, relembrou.

João Paulo Sousa contou que, após o parto, chegou ao quarto com o bebé sozinho, sem a mulher e sem saber o estado de saúde da companheira. “Isto foi o que me custou, foi ter ali um bebé, em que durante essa primeira noite eu não dormi porque queria ver se ele estava a respirar, se estava bem. E a pensar como é que está a mãe se está bem, se não está. Não tinha informação nenhuma sobre ela essa noite”.

Por outro lado, o pequeno Leonardo “esteve sempre bem. Foi o que nos trouxe mais ânimo”, referiu.

Toda a experiência foi “o grande abanão” da vida de João Paulo Sousa, que assim a descreve. O susto ainda não foi superado por completo, porque o comunicador admite que continua a ser difícil falar sobre o assunto.

“Aquela que era suposto ser a melhor noite da minha vida foi a pior, de longe”, completou.