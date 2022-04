João Vieira Pinto vai ser pai pela quinta vez

João Vieira Pinto revelou que a família vai aumentar pela quinta vez. O ex-futebolista espera o primeiro filho em comum com a atual companheira Ângela Galvão.

A novidade foi anunciada esta sexta-feira pelo atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol no programa “Depois, Vai-se a Ver e Nada”, da RTP, e surpreendeu o apresentador José Pedro Vasconcelos.

“João, foste pai aos 16 anos, campeão do mundo aos 18, avô aos 38. Tens noção de que aos 58 podes ser bisavô?” brincou o apresentador. “Sim, mas antes disso ainda vou ser pai outra vez,” respondeu o ex-futebolista.

Recorde-se que João Pinto já é pai de Tiago, de 31 anos, e Diana, de 28, fruto do casamento com Carla Baía e tem dois filhos da relação com Marisa Cruz, João e Diogo, de 13 e 10 anos, respetivamente.