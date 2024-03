Jogador Dani Alves, condenado por violação, conta com o apoio da mãe

Dani Alves está a cumprir pena de prisão efetiva em Barcelona, Espanha, após ter violado uma jovem numa discoteca da cidade catalã.

Ainda assim, a família continua a acreditar na inocência do ex-futebolista. Nas redes sociais, a mãe deixou uma mensagem ao filho.

“Amo-te até ao infinito e mais além. Que Deus te cuide, te proteja, te livre do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Que toda a seta do inimigo lançada na tua direção caia por terra”, escreveu.

Recorde-se que, após Dani Alves ter dedicado uma mensagem à filha, Victoria, a ex-mulher menosprezou o gesto e emitiu um comunicado a acusar o jogador de ser “um pai ausente”.

“Durante um almoço com amigos na escola, a filha foi surpreendida pela publicação do pai nas redes sociais e, desde então, tem sido alvo de mensagens de assédio e julgamento público”, referiu, na altura.