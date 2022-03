Jorge Corrula mostra quarto da filha recém-nascida

Poucos dias após o nascimento da segunda filha, Mel, Jorge Corrula mostra o quarto preparado pelos pais para a recém-nascida.

Desde que foi pai, no passado dia 17 de janeiro, o ator tem partilhados alguns momentos desta fase e, esta quarta-feira, partilhou uma fotografia do quarto da bebé. Um espaço em tons de azul, com nuvens e uma ilustração do “Winnie the Pooh” pintados na parede.

“Deixem os jogos da fome recomeçar”, brincou Jorge Corrula na descrição da publicação.

https://www.instagram.com/p/B7n70iknz3G/

Mel é fruto do casamento entre Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes. Recorde-se que o casal de atores tem outra filha, Beatriz, de sete anos.

