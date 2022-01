Jorge Jesus emociona-se, em direto, ao falar da família

Jorge Jesus esteve, esta quarta-feira, como convidado no programa de estreia do “Dia de Cristina”, da TVI, para falar sobre a vida pessoal. O treinador não conteve a emoção.

Cristina Ferreira recebeu na parte final do novo formato o amigo e treinador de futebol do Benfica Jorge Jesus. No inicío da conversa, o técnico revelou a importância motivacional que a música “Melhor de Mim”, da Mariza, teve na sua vida quando estava no Brasil.

“Quando acabava o treino no ginásio punha a música dela para me motivar”, começou por dizer Jorge Jesus, falando de seguida sobre o amor que tem à profissão aos 66 anos.

“Sabes quando tu tens amor e paixão pelo aquilo que tu fazes não ligas à idade. […] Adoro o que faço e quando tu adoras o que fazes, o teu prazer é sempre maior que qualquer problema que tu possas ter e desmotivar”, prosseguiu.

Questionado sobre a importância que os pais tiveram na sua vida e pela força que arranja para continuar a trabalhar afincadamente, Jorge Jesus recordou a educação que recebeu dos seus progenitores, em lágrimas.

“Fui bem educado. Fomos habituados a partilhar o pouco que tínhamos e os meus pais ainda levaram mais três para casa, erámos seis. Foi uma experiência de vida e de amor. Não nos deram uma licenciatura, mas ensinaram-nos o que é o amor e o respeito pelos outros. E isso vou sempre agradecer”, assumiu. “Cada vitória que consigo é uma passo à frente como diz a Mariza”, acrescentou.

Assim que o testemunho do irmão mais novo, José Jesus, foi para o ar, Jorge Jesus ficou em lágrimas.

“Tenho dois irmãos, o mais novo que é o José e o Carlos. A nossa mãe ensinou-nos a partilhar todos os momentos do ano, tudo em família. Ensinou-nos a ser muitos unidos, uns com os outros e mantemos esta tradição. E eu faço muito por isso”, admitiu.