Ruben Aguiar reage à condenação: “Nunca ataquei ninguém, muito menos pelas costas”

O cantor Ruben Aguiar foi condenado a cinco anos e seis meses de pena efetiva. Nas redes sociais, garantiu que vai recorrer.

Há um ano, Ruben Aguiar, cantor da “Música do Gago”, foi detido pela polícia na sequência de um atropelamento.

O tribunal condenou o músico a cinco anos e seis meses de pena efetiva, como avançou o programa “Linha Aberta”, da SIC. Quase dez dias após o veredicto, Ruben Aguiar recorreu às redes sociais para reagir à condenação.

“Demonstrei o meu arrependimento e pedi várias vezes desculpa a vítima em tribunal”, começou por escrever, acrescentando que vai “recorrer” da decisão do juiz.

“A vítima disse em julgamento, que ele já estava de costas e no passeio, quando eu supostamente lhe ataquei a falsa fé e isso não corresponde ao que o vídeo transmite, nem ao que aconteceu. Eu nunca ataquei ninguém, muito menos pelas costas”, acrescentou.

“Eu vinha na minha paz, quando fui abordado pela vítima a esbracejar e aos gritos no meio da via, eu tento avançar, contornando o senhor só que ele deu um murro no capô do meu carro, chega a me impedir de sair do carro”, continuou.

“Vinha cansado de poucas horas de sono e de uma viajem de três horas de carro e fiquei assustado. Existe sim uma vítima, que não sou eu e como disse em tribunal, estou disposto a assumir todos os custos, para ajudar este senhor que encontra-se bem melhor de saúde”, rematou.