Saiba quem foi a concorrente expulsa do “Big Brother”

A gala deste domingo, 28 de abril, do “Big Brother” contou com uma nova expulsão. A concorrente somou 38 por cento dos votos.

Rita Oliveira foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, 28 de abril, do “Big Brother”. A jovem, natural da Maia, perdeu o duelo para Alexandre Ferreira e, com apenas 38 por cento dos votos, acabou por abandonar a “casa mais vigiada do país”

Entrou a meio do jogo e, por isso, sente que o que falhou foi o “tempo”. “Eu tinha pouco tempo e retraí-me muito, não dei tudo o que queria ter dado e que deveria ter dado”, disse, em declarações para as redes sociais do formato.

Os nomeados da semana só serão conhecidos esta segunda-feira, 29 de abril, a seguir ao “Jornal Nacional”. Fábio Caçador e Gabriel Sousa receberam nomeações diretas na noite passada.