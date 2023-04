José Carlos Malato arrasa Joana Latino: “Como é que ainda tem carteira de jornalista?”

José Carlos Malato recorreu ao seu perfil de Instagram para tecer uma dura crítica a Joana Latino, comentadora do “Passadeira Vermelha”, da SIC.

Depois de a jornalista da SIC ter sido anunciada como uma das protagonistas do programa “As Três da Manhã”, ao lado de Ana Garcia Martins, também convidada, e de Inês Lopes Gonçalves, uma das apresentadoras, o comunicador da RTP1 não poupou nas críticas a Joana Latino.

De notar que Joana Marques e Ana Galvão conduzem o programa de rádio com Inês Lopes Gonçalves, porém, como estão de férias, o formato recebe dois convidados por dia.

“Só pode ser mentira! Como é que aquela mulher ainda pode ter carteira de jornalista? A Comissão Profissional de Jornalista (CCPJ) anda a dormir. Os jornalistas já há muito que morrem de vergonha! É ou não verdade?”, afirmou José Carlos Malato numa publicação nas redes sociais.

Recorde-se que, no final do ano passado, o apresentador da RTP1 foi fortemente criticado por Joana Latino no programa “Passadeira Vermelha”.