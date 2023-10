José Carlos Malato desabafa: “Criou-se a ideia que estou à beira do abismo”

José Carlos Malato utilizou as redes sociais para fazer um desabafo sobre suposições que têm sido feitas sobre o apresentador.

Há alguns dias, José Carlos Malato partilhou, nas suas redes sociais, uma imagem dos seus cães, na qual escreveu na legenda: “Sempre eles a impedirem a ‘morte’ do pai. Duas obras de arte. A arte salva-vidas. Salva-vidas”.

Muitas suposições foram feitas sobre o comunicador devido à publicação e, face à repercussão das suas palavras, José Carlos Malato utilizou novamente as redes sociais, mas, desta vez, para desabafar.

“Criou-se esta ideia de estou à beira do abismo e da morte de cada vez que publico alguma coisa mais nostálgica. Aqui só para nós: como o mundo está há razão para estarmos aos pulos de alegria?”, começou por escrever.

“Como disse Amália ‘não sou feliz, mas sou bem-disposta’. Sempre fui assim. Um pisciano com flutuações de humor, entre o abismo e o paraíso, com autoestima péssima, a viver no fio da navalha. Drama queen. Não há nada de novo”, explicou.

“É certo que depois da pandemia me transformei numa ostra, mas é uma questão de sobrevivência. Agradeço a todos os que genuinamente se preocupam comigo. Para os que vivem de escrever soundbytes a meu respeito que tenham muito proveito com isso”, acrescentou.

“A minha saúde mental é igual à de muitos portugueses: má. Tenho a sorte de ter família e amigos e recursos para pedir ajuda quando quiser. Se quero ou não é uma decisão minha”, concluiu.