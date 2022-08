José Carlos Malato lembra episódio em que vendeu a casa após queixas do cão

José Carlos Malato lembrou, esta quarta-feira, 24 de agosto, o episódio em que colocou a sua antiga casa à venda depois de ter recebido uma queixa contra o seu cão.

O apresentador da RTP1, de 58 anos, partilhou, no perfil de Instagram, o momento há vários anos em que se a administração do antigo prédio se queixou de existir um cheiro a cão no elevador.

“Há uns anos mudei de residência porque recebi um email do administrador do prédio a dizer que havia queixas: o elevador cheirava a ‘cão’. Nesse dia pus a casa à venda”, contou, no InstaStories.

“Hoje, ao cheirar o Pipo, lembrei-me desse lamentável episódio. Cheira-me sempre tão bem o meu Pipo. Cheira a cão”, afirmou.

Recentemente, o comunicador apanhou de surpresa os seguidores ao publicar uma fotografia em tronco nu. “Fotografia sensualona mesmo antes de ir dormir”, partilhou o profissional da RTP.

Em junho, José Carlos Malato fez um balanço dos 30 anos de carreira na rádio e na televisão. “Comecei com os melhores e com os piores. Com trastes e com uns mais ou menos. Aprendi com os génios e com os simples. Com senhores e com traidores, com resistentes e com desistentes. Com vencedores que falharam e com falhados que acabaram vencedores”, disse.