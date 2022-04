José Carlos Malato: “Nunca fui novo porque tive de envelhecer a correr”

View this post on Instagram

Fui sempre muito menos criança do que deveria ser. Desde cedo, fui confrontado com sentimentos e experiências a que nenhuma pessoa daquela idade deveria ser exposta. Fiz a síntese possível para poder sobreviver e seguir em frente. Muitas dessas experiências romperam a muralha do esquecimento e estão hoje tão presentes que voltei a ter de lidar com elas para voltar a sobreviver e seguir em frente. Nunca fui novo porque tive de envelhecer a correr. Para meu bem. E para meu mal. Se pudesse, voltaria à criança da foto e reescreveria a minha vida inteira. #josecarlosmalato