José Carlos Pereira rendido ao filhos: “É tão bom acordar assim”

José Carlos Pereira ficou rendido, durante a manhã desta terça-feira, 3 de agosto, a um momento entre os dois filhos, Salvador e Tomás.

Depois de ter anunciado nas redes sociais que estava de férias com a família, no Algarve, o ator, que integra o projeto da TVI “Festa é Festa”, mostrou-se “babado” com o acordar dos filhos.

“É tão bom acordar assim todos os dias”, escreveu o intérprete na legenda de uma imagem em que os dois meninos surgem a brincar.

A companheira do ator, Inês de Góis, não resistiu à fotografia. “Nós e eles”, atirou a namorada do intérprete.

Salvador, de quatro anos, é fruto do relacionamento terminado entre José Carlos Pereira e Liliana Aguiar. Por sua vez, Tomás, de quatro meses, nasceu durante o namoro entre o ator e Inês de Góis.