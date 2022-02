Devido à quarentena, José Mata passa a viver com Isabela Valadeiro

José Mata foi “obrigado” pela quarentena, devido à Covid-19, a viver na mesma casa que a namorada, Isabela Valadeiro. Contudo, o ator confessou que está tudo a correr bem.

O ator foi um dos convidados, por videochamada, n’”O Programa da Cristina” (SIC) para falar, esta terça-feira, com Cristina Ferreira e ser desafiado a participar no desafio da Almofada que se tornou viral nas redes sociais.

Antes de dar início ao repto, o intérprete revelou que, antes do isolamento social, não estava a viver com Isabela Valadeiro.

“Namoramos há um ano e pouco… nós ainda não estávamos a viver juntos e agora de repente, forçosamente, estamos a viver 24 horas por dia juntos mas está a correr muito bem”, contou.

No entanto, José Mata acredita que esta quarentena pode determinar o destino das relações. “O que eu acho é que esta quarentena, das duas uma, ou as pessoas se divorciam ou as pessoas ficam juntas muito tempo”, atirou, de seguida.

O casal de atores assumiu publicamente a sua relação amorosa na passadeira vermelha da Gala dos Globos de Ouro da SIC, dia 29 de setembro, que aconteceu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

