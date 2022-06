José Milhazes reage a imitação de Herman José: “Pior o original que a cópia”

Após a imitação de Herman José de José Milhazes, no programa “Cá Por Casa”, na RTP1, que tem feito furor nas redes sociais, o comentador decidiu reagir.

O comediante tem recebido vários elogios à sua performance, nomeadamente, de José Milhazes, que enviou uma mensagem ao humorista.

“Caro, vocês são grandes no humor. Obrigado e um forte abraço do José Milhazes, seu grande admirador desde há muito. É pior o original do que a cópia”, pode-se ler na mensagem partilhada por Herman José.

“Um grande abraço. Não imagina o que me diverte ser seu clone”, respondeu o comediante.

Recorde-se que o quadro em questão tratou-se de uma recriação cómica do “Jornal da Noite”, na SIC, em que Maria Rueff interpretava Clara de Sousa, Manuel Marques o comentador Nuno Rogeiro, Joana Pais de Brito dava vida à jornalista Iryna Shev e Herman José imitava José Milhazes.