José Raposo fala sobre pedido de internamento de Teresa Miguel das “Doce”

José Raposo recorreu às redes sociais para reagir ao pedido de internamento de Teresa Miguel, ex-membro da banda Doce.

Depois de Helena Coelho, também ex-membro do grupo musical, ter partilhado um pedido de ajuda em nome de Teresa Miguel, este teve efeito e a artista foi auxiliada pela Casa do Artista. Prontamente, José Raposo reagiu à novidade e mostrou-se agradado com o desfecho da história.

“A Lena Coelho publicou um texto alertando-nos para a situação de saúde grave de uma colega – a Teresa Miguel! Logo se gerou uma onda de solidariedade extraordinária nas redes sociais! E, felizmente, está já tudo controlado, pois a Casa do Artista, através do Luís Aleluia (membro da direção) agiu com rapidez”, começou por escrever.

“Desejo o melhor para a Teresa, uma das Doce de quem tanto se fala nesta altura! E um beijo especial para a outra Doce que teve este lindo gesto, a amiga comum Lena Coelho”, acrescentou.

Recorde-se que a cantora sofre de um problema grave nos ossos que se estão a “desfazer” e necessita de uma operação urgente à anca.